Ірина Кошелінська вишиває унікальні картини із зображенням старого Тернополя (фото)

Вишивати старий Тернопіль захоплення тернополянки Ірини Кошелінської. Щороку кількість картин збільшується. Основа для майбутньої вишивки – старі якісні фото міста, які Ірина шукає в Інтернеті, а також фото, які приносять знайомі. Перша картина майстрині запам’яталась найбільше, адже це справжня реалізована мрія. Розповідає Ірина: “Вишити Тернопіль мені порадили друзі. Ідея так сподобалась, що я вирішила спробувати. Мені дуже хотілось передати саме чорно-білий Тернопіль, його вже втрачені куточки, – пишуть новини Тернопільщини.

Таким, він завжди вабив мене на старих фото. Для цього я знайшла спеціальні програми, які переводять зображення в схему для вишивки.” У кожній картині Ірини тисячі хрестиків, які утворюють ілюзію, що дивимось на справжню світлину, так вправно підібрана гамма кольорів – чорно-білий монохром із зеленим тонуванням. Картина за обраним сюжетом вишивається не менше двох місяців. Сьогодні картини можна побачити у бібліотеці-музеї “Літературне Тернопілля”. Одна з перших робіт Ірини найулюбленіша – замкові ворота, дорога для мастрині картина, що зображає вулицю, на який вперше побачив дідо Ірини її майбутню бабусю. Ірина Кошелінська: “Моя бабуся була вправна вишивальниця. Колись у цьому домі по вул. Коперника вона працювала в людей і перепочинком було саме вишивання біля вікна. У вікні її побачив мій майбутній дідусь. І закохався! Така романтика. Шкодую, що не розпитувала своїх стареньких про минуле нашого міста.” За чотири роки майжзе щоденного вишивання Ірина створила вже 14 картин. У вересні минулого року разом з істориком-науковцем Сергієм Куницьким за своїми картинами під час Біблофесту впреше провела мандрівку старим Тернополем.

Олена Мудра

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