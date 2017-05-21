Тернопільські каштани цвітуть без підтримки міського голови.

Трава розкішно густа і зелена без відповідних розпоряджень міської ради, а ідеально вписаний у центр міста став – без участі головного архітектора.

Тернопіль прекрасний у теплу пору року.

Весна заввиграшки справляється з тим, що завдавало клопоту міській владі. Вона чепурить місто цвітом і зеленню, висушує калабані і темні місця, вигріває фасади будинків і зоряне освітлення згори дасть сто очок вперед натрієвим світильникам Ватри-Шредер.

Тернопіль красивий не завдяки, а всупереч.

Як загублене місто з книжок Жюля Верна, Тернопіль обділений увагою приїжджих, але безмірно люблений тернопільцями. І любов ця почасти незрима, як мамина до старших дітей – доросле ніби таке вже відношення, але раз од разу любовно поправити і пригладити чубчик, випрямити комірець і з гордістю дивитись збоку, коли не помічає.

Ми з тамованою гордістю зустрічаємо Тернопіль в рейтингах і переліках, і навіть коли вертаємось з мандрівки – либимось до міста і поправляємо йому комірець.

Місту шкодять постійні “покращення”. Численні “реконструкції” зупинок, які трансформуються в торгові центри. Переоформлення цільових призначень землі. Будівництва, будівництва, будівництва.

Тернопільським благоустроєм вимощена дорога до пекла.

(так, від цієї фрази в мене самого мурахи по хребту)

Влада міста бавиться в стару як світ гру в ножички. З пальця або ліктя мер вправно кидає ножичок в землю і відрізає шмат. Як вправний гравець з дитинства, мушу зауважити що рівнем його гри гордились би на усіх пасовиськах Галичини.

З того всього приходить чітке розуміння факту, що Тернополю краще не “допомагати”, він і сам справиться якось. З горем пополам.

Мати анархія, тато – шклянка мадери?

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