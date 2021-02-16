Тернопільський дитячий онколог Іван Михайлишин розповів про рак у дітей загалом та в Тернополі

15 лютого відзначається Всесвітній день онкохворої дитини. Про те, скільки дітей в Україні хворіють на рак, які є найпоширеніші його форми і чи можливо цьому запобігти, розповів Михайлишин Іван Іванович, лікар хірург, дитячий онколог, головний експерт за напрямом «онкологія дитяча» управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації.

Яка ситуація з захворюванням дітей на рак? Чи збільшувалась кількість хворих за останні роки?

В усіх країнах світу, як і в Україні, статистика захворювання на рак поступово зростає у всіх вікових категоріях, у тому числі у дітей. А саме, за останні 5 років кількість дітей із злоякісними онкологічними та гематологічними захворюваннями збільшилося на 4,2%. Близько 1000 дітям щорічно, у нашій країні, встановлюється діагноз злоякісного захворювання, з яких 58% – злоякісні гематологічні захворювання та до 42% – онкологічні. Але не все так погано, адже, рівень 5-ти річного виживання збільшився на 18-20%. Це зумовлено покращенням якості лікування, а саме: оновленням діагностич–ного та лікувального медичного забезпечення у дитячих лікарнях області та дотрима–нням протоколів лікування, адаптованих до європейських стандартів (Німеччина, Франція). Також на ріст 5-ти річного виживання має вплив – збільшення кількості дітей, які лікуються за кордоном.





Які форми раку у дітей найбільш поширені у Тернопільській області ?

З онкологічних захворювань найчастіше зустрічаються пухлини центральної нервової системи (близько 34%) , пухлини нирок (18%), пухлини периферичної нервової системи (нейробластоми) та пухлини ендокринної системи (до 25%). А із гематологічних захворювань – гострі лейкози (до 60% усіх злоякісних гематологічних захворювань) та лімфоми (до 30%).





Яка основна причина захворювання на рак у дітей? Чому хворіють діти?

З давніх віків людство винаходить різноманітні прилади задля знищення собі подібних, космічні кораблі для польоту на Марс та самокеруючі автомобілі. Але й досі, науковці не можуть встановити причину та методи попередження онкологічних захворювань у дітей. Фактично, до сьогодні, лікарі борються з виявленим захворюванням та наслідками уражень органів та систем, а всі ми розуміємо, що таким чином вказати причину онко-гематологічних захворювань не завжди можливо. Хоча, у деяких випадках зустрічається і генетична обумовленість до онкопатологій, з якою дітки народжуються і яка може проявляти себе у перші роки їхнього життя. Також сприяючими факторами є захворювання батьків до, та під час вагітності, особливо у першій половині: вживання алкоголю, тютюну, наркотичних засобів за три місяці до запланованої та усієї подальшої вагітності.

Скільки діток зараз знаходиться на обліку, які їхні вікові категорії?

Станом на 1 січня 2021 року в Тернопільській області на диспансерному обліку знаходиться 164 дитини, з яких 68 дітей у гематолога та 96 у онколога. Серед цих дітей найчастіше вразливі два вікові прошарки – це раннього віку (до 6 років) та діти пубертатного віку (від 10 до 16 років).







Що треба знати батькам, на що звертати увагу, як запобігти, вчасно помітити захворювання?

На превеликий жаль, попередити та передбачити злоякісне захворювання у дитини неможливо, але намагатися уникнути провокуючих факторів реально. Безсумнівно, важливу роль відіграє спостереження батьків, родичів та близького оточення ( нянечок, вихователів, вчителів) за станом дитини: їхньою руховою активністю, появою патологічних деформацій, припухань на тілі, швидкою втомлюваністю, наявністю геморагічних проявів (кровотечі), спонтанної гематоми та нічних болів. Непотрібно недооцінювати скарги дитини та сподіватися, що все саме по собі пройде. І при перших незрозумілих для батьків змінах у самопочутті та активності дитини потрібно звертатися до свого сімейного лікаря чи педіатра, в якого, в свою чергу, повинна бути онконастороженість завжди. Все це допоможе знизити кількість дітей із запущеними формами хвороби. Адже, вирішувати проблему легше у її зародку або ж на початку клінічних проявів.





Куди в Тернопільській області батьки можуть звернутися задля обстеження їхніх дітей на онкологічні захворювання?

Я вже говорив, що при перших незрозумілих змінах у стані здоров’я чи при явному зменшенні фізичної активності дитини, батькам необхідно звернутися до сімейного лікаря чи педіатра. Тільки після з’ясування особливостей скарг чи функціональних порушень у дитини та її огляду, лікар може прийняти рішення про необхідність скерування дитини до вузькопрофільного спеціаліста (гематолога, онколога чи імунолога) задля дообстеження. Зокрема, в міську дитячу поліклініку скеровують дітей з міста Тернопіль, а дітей з області та при потребі з міста Тернопіль консультують онкологи та імунологи в поліклінічному відділенні КНП “Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня” ТОР.

Щоб Ви хотіли побажати нашим читачам?

Шановні батьки, дбайте про своє здоров’я та здоров’я своїх дітей, своєчасно звертайтеся за медичною допомогою. Любіть та бережіть себе та своїх рідних.

Михайлишин Іван Іванович

лікар хірург, дитячий онколог,

головний експерт за напрямом

«онкологія дитяча» управління

охорони здоров’я Тернопільської

обласної державної адміністрації