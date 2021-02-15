На Тернопільщині рятувальники допомогли доправити до лікарні двох 5-ти місячних малюків

Сьогодні о 16.05 в групі «Автошляхи Тернопільщини» від «Колцентру ГУ НП» з’явилася інформація про те, що в с. Вербка Чортківського району (колишнього Монастириського) потрібна допомога щоб доправити до лікарні дітей . Проїзду через село, внаслідок погодніх умов, не було.

Рятувальники прибули з Монастириська, через поле відбуксирували легковий автомобіль до траси, а звідти батьки із малюками безперешкодно дісталися до лікарні в Івано-Франківськ.

До рятувальних робіт залучили 6 чоловік особового складу та 1 автомобіль підвищеної прохідності.