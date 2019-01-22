Тернопільський медичний університет лідирує у черговому рейтингу

Оприлюднено основні результати діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» у галузі промислової власності, а також подано показники винахідницької активності національних заявників.

Згідно з цією інформацією впродовж 9 місяців 2018 року на 14,3 % зросла кількість заявок на винаходи та корисні моделі від заявників-юридичних осіб у галузі «Освіта» порівняно з 2017 роком. Кількість заявок у галузі «Наукові дослідження та розробки» залишилася на рівні минулого року.

Найактивнішими впродовж цього часу були організації, підпорядковані Міністерству освіти і науки України (МОН України), Міністерству охорони здоров’я України (МОЗ України), Міністерству аграрної політики та продовольства України, Національній академії наук України (НАН України), Національній академії медичних наук України, Національній академії аграрних наук України.

Серед закладів вищої освіти, які підпорядковані МОЗ, перше місце посідає Тернопільський державний медичний університет імені І.Горбачевського. Наш виш подав 123 заявки (9,0%). Далі йдуть Національний медичний університет імені О.Богомольця – 90 заявок (6,6%), Харківський національний медичний університет – 79 заявок (5,8%), Українська медична стоматологічна академія – 76 заявок (5,5%), Буковинський державний медичний університет – 68 заявок (5,0%), Львівський національний медичний університет імені Д.Галицького – 55 заявок (4,0%). Серед лідерів з усіх установ МОЗ – Український державний науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів – 572 заявки (41,7 % заявок, які подали заявники МОЗ України), – повідомляє прес-служба ТДМУ.

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