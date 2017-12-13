Тернопільський ректор погуляв на Андріївських вечорницях

13 грудня 2017 року на факультеті економіки та управління ТНЕУ відбулися Андріївські вечорниці.

На вечорницях студенти Факультету економіки і управління кусали калиту, ворожили,танцювали, співали та частували глядачів андріївськими смаколиками. Гості разом зі студентами охоче брали участь у різних забавах та конкурсах.

Приємно, що на гостину завітав ректор університету, професор Андрій Ігорович Крисоватий, який був не лише глядачем, а й активним учасником Андріївських вечорниць.

Вишиванки, українські пісні і музика створили в аудиторії неповторну атмосферу та подарували гарний настрій усім присутнім. Яскраве дійство відкрило перед учасниками та гостями дотепність, мудрість, та щедрість талановитого українського народу, красу його традицій і обрядів.



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