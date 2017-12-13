У селі Тернопільського району розробляють генплан: які зауваження в мешканців?

Минулого понеділка в с. Дубівці Тернопільського району (Байковецька ОТГ) відбулися громадські обговорення ескізу Генерального плану села Дубівці.

Близько 19.00 год в актовому залі сільського клубу зібралися понад 100 місцевих жителів, кому не байдуже майбутнє Дубівців, які з 2015 року є частиною Байковецької сільської ради.

На слуханнях були сільський голова Анатолій Кулик, перший заступник сільського голови Микола Дума, заступник сільського голови Віктор Пулька, розробник Ескізу Генерального плану села Дубівці Вікторія Огоньок, начальник відділу земельних відносин, будівництва та архітектури Ольга Чорномаз, архітектор Байковецької сільської ради Ярослав Сокульський, головний спеціаліст відділу земельних відносин, будівництва та архітектури Байковецької сільської ради Михайло Турчин, інші спеціалісти апарату Байковецької сільської ради, депутати Байковецької сільської ради сьомого скликання.

Як зазначив сільський голова Анатолій Кулик, генплан Дубівців містить всю інформацію щодо використання території населеного пункту, відображає поточний стан розвитку відповідної території, що є частиною об’єднаної територіальної громади – Байковецької сільської ради на найближчі роки, регулює розміщення житлових, рекреаційних, промислових, транспортних та інших зон, вказує можливі місця для будівництва житлових будинків. Ним встановлюються і обмеження на певні види використання території згідно з вимогами законодавства, будівельних, санітарних та екологічних норм.

Головний архітектор проекту Вікторія Огоньок із головним проектантом інформували громадськість щодо основних завдань, які вирішує генплан. Акцентували, зокрема, на проблемних питаннях, які виникли під час розроблення ескізу генплану, на привабливі території для інвесторів та 300-метрову санітарно-захисну зону вздовж цвинтаря.

За підсумками громадського слухання вирішили направити на доопрацювання представлені матеріали Ескізу Генерального плану села Дубівці, з урахуванням усних пропозицій громадськості. Після цього доопрацьовані матеріали Ескізу повторно представлять на розгляд мешканців. Предмет доопрацювання – визначення місця розташування нового кладовища.

За матеріалами сайту Байковецької об’єднаної територіальної громади.