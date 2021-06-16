У Тернопільській ОДА 11 червня відбувся круглий стіл на тему «Ситуація з дотримання прав дитини в умовах адміністративно-територіальної реформи».

«Ми всі розуміємо, що вироблена десятиліттями система у сфері захисту дітей потребує удосконалення. Основне наше завдання наблизити послуги до потреб дітей. Адже якщо в громаді трапляються випадки домашнього насильства, першочергово ми повинні з’ясовувати, де були діти, що з ними в цей момент відбувалося. Такий круглий стіл допоможе нам дати відповіді на багато запитань та напрацювати практичні навички», – зазначив заступник голови ОДА Віктор Устенко.

Участь у круглому столі взяли представники усіх 55 громад. А також Представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав дитини та сім’ї Аксана Філіпішина.

Як зазначила Аксана Філіпішина, Тернопільщина є позитивним прикладом у питанні ставлення до дітей. В області проживає понад 280 тис. дітей. З них майже 1 тисяча є сиротами або позбавленими батьківського піклування.

«Тернопільщина має позитивний досвід влаштування дітей-сиріт у сімейні форми виховання. Насамперед це опіка – найпоширеніша форма у регіоні. Оскільки діти, позбавлені батьківського виховання, залишаються у родині. Вони не вибувають зі свого біологічного середовища Також поширеним є влаштування дітей у будинки сімейного типу, прийомні сім’ї. Показник області складає 94 %, при середньому в Україні 92 %», – каже Аксана Філіпішина

Додамо, що це перший моніторинговий візит до Тернопільської області Представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав дитини та сім’ї Аксана Філіпішина.