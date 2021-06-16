Цьогоріч Тернопільським ставом курсує одразу три теплоходи – “Капітан Парій”, “Герой Танцоров” та “Сигма”.

Як розповів капітан суден Віталій Стасюк, перші два працюють з Дальнього пляжу до центрального причалу, третій теплохід, “Сигма” – від дитячого майданчика “Молокія” до Пронятина.

Коло на теплоході коштує 25 гривень, прогулянка в одну сторону – 15 гривень з дорослого та 5 з дитини.

Курсують судна щодня, орієнтовно з 12 до 21:00. Кількість рейсів залежить від наповненості. У дощову та штормову погоду теплоходи не працюють.