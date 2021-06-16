У Збаражі медичний директор отримує майже 90 тисяч в місяць (документ)

Кожен медичний заклад, який приймає на стаціонарне лікування пацієнтів з коронавірусом, повинен укласти угоду з Національною службою здоров’я України, аби отримувати грошову компенсацію.

Ці кошти мали б покривати абсолютно усі витрати, спрямовані на лікування пацієнта з COVID-19. Однак на практиці ситуація геть не така. Грошей постійно не вистачає – ні на медикаменти, ні на 300 % премії для лікарів, що передбачено угодою НСЗУ.

У зв’язку з такою ситуацією лікування від коронавірусу для українців є зовсім не безкоштовним, а гідна оплата праці для медиків залишається мрією.

Куди насправді спрямовують кошти, передбачені угодою? Наприклад, варто звернути увагу на офіційну відповідь директора Збаразької лікарні. У документі йдеться про те, що на утримання лише медичного директора Збаразької лікарні за три місяці було витрачено 265 381 грн, що у місяць становить 88 460 грн.

Звісно, що простий медик районної лікарні, який лікує пацієнтів з коронавірусом, такою зарплатою не може похвалитися.

Тернополяни