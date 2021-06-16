Земельний конфлікт на Тернопільщині: у селі на Бережанщині незаконно розорюють людські паї

У селі Посухів, що на Бережанщині, стався земельний конфлікт між селянами та аграріями. Останні почали розорювати паї мешканців села. Як з’ясувалося згодом, самовільне захоплення земельних ділянок здійснило ТзОВ «Захід-Лан».

«З 2017 року не отримали жодної копійки за пай»

Свого часу жителями села Посухів – власниками земельних ділянок строком на 10 років було укладено договори оренди землі з товариствами «Галицькі аграрні інвестиції» та «Оскар Агро». Договори оренди землі були належним чином зареєстровані, але друга сторона їх практично не виконувала. 20 травня понад 80 жителів с. Посухів уклали договір про надання правової допомоги з адвокатом, котрий буде представляти їхні інтереси в суді з позовом про розірвання договору оренди земельних ділянок.

– Востаннє ТзОВ «Галицькі аграрні інвестиції» і «Оскар Агро» виплачували орендну плату ще в 2017 році. Але тільки половині пайовиків, які погоджувалися на оплату зерном. А хто виявляв бажання отримати оплату грішми, з 2018 року не отримали жодної копійки за пай, хоча, відповідно до пункту договору оренди землі, вона мала становити 5 відсотків від проіндексованої грошової оцінки земельної ділянки. Тому через несплату орендної плати ми вирішили звернутися до суду з позовом про розірвання договорів оренди землі у зв’язку з невиконанням умов договору. Також нами було помічено, що наші земельні ділянки не використовують за цільовим призначенням, що теж є умовою розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку, – розповіла жителька Посухова Галина Плекан, власниця паю, який один із перших постраждав від недоброзичливих аграріїв.

«Намовив тракториста, щоби той направив техніку на нас, де були майже всі жінки і тільки двоє чоловіків»

22 травня мешканці Посухова побачили, як невідомі їм особи розорюють їхні землі. Вони звернулися за допомогою до старости старостинського округу Оксани Грабар, яка разом з окремими власниками земельних ділянок прибула на місце, де працював потужний трактор. Спільними зусиллями роботу техніки вдалося зупинити, а тракторист повідомив, що він працює за вказівкою… ТзОВ «Захід-Лан».

– 22 травня відбулася спроба рейдерського захоплення земельних ділянок (паїв) жителів села Посухів. Мені як старості села зателефонували небайдужі односельці та повідомили про те, що їхні паї, котрі здані в оренду ще з 2011 року і жодного разу не оброблялися, хтось оре. Як з’ясувалося, землі без відома людей та без будь-якого попередження взялося обробляти ТзОВ «Захід-Лан», котре, за словами їхнього представника, взяло паї жителів села Посухів у суборенду в ТзОВ «Галицькі аграрні інвестиції» та «Оскар Агро». Жодного документа, який би підтвердив дану суборенду, не надано ні на вимогу людей, ні на вимогу поліції, куди звернулися жителі села після того, як представники товариства відмовилися звільнити самовільно захоплені ними земельні ділянки, – розповіла староста Посухівського старостинського округу Оксана Грабар.

Аналогічні події мали місце в ніч із 25-го на 26 травня та 26 травня. 25 травня селяни викликали повторно поліцію для фіксування факту самочинного захоплення землі, оскільки ТОВ «Захід-Лан», кажуть мешканці Посухова, обробляло земельні ділянки біля знаменитої військовими звитягами українських січових стрільців гори Лисоня без будь-якої правової підстави.

– Коли 25 травня ми прибігли на поле, щоби припинити самовільний обробіток нашої землі, Юрій, який представився керівником «Захід-Лану», намовив тракториста, щоби той направив техніку на нас, де були майже всі жінки і тільки двоє чоловіків. Мовляв, ми йому заважаємо вести господарську діяльність. У трактора великі колеса, а якби котрась із жінок упала під колеса, і молоденький шофер міг сісти в тюрму, а в його родині був би великий клопіт через недолугі вказівки роботодавця. Право на обробіток у тій частині в них є тільки на кілька гектарів, то чому вони розорюють значно більшу площу, в тому числі наші паї? Невже ніхто не має управи на цих людей? – бідкається голова ініціативної групи власників паїв Галина Плекан.

Внаслідок цих дій уже постраждали власники 18 паїв, які належать їм на правах приватної власності і мають площу від пів гектара до 1,7 га кожен.

– Згідно з попередньо укладеними договорами, право на передачу земельної ділянки або її частини в суборенду надається лише зі згоди орендодавця. Власники паїв згоди ні на суборенду, ні на інше використання землі не давали. Також суборендарі не надали витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права на земельні ділянки, як це вимагає закон, навіть на вимогу правоохоронців. Таким чином «Захід-Лан» самовільно та безпідставно захопив земельні ділянки, які належать людям на праві приватної власності, та обробляє їх без всякого на те погодження з законними власниками цих земельних ділянок, що є грубим порушенням їхніх прав, а також грубим порушенням законодавчих норм, – вважає староста Посухова.

– Згідно з пунктом «б» частини 1 статті 211 ЗК України, громадяни та юридичні особи несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства за такі порушення, зокрема, самовільне зайняття земельних ділянок. Відповідно до ст. 212 Земельного кодексу України, самовільно зайняті земельні ділянки підлягають поверненню власникам або землекористувачам без відшкодування затрат, понесених за час незаконного користування ними, – каже юрист Наталія Бачинська.

«Люди вже виснажилися, кожен раз залишати домашні справи, маленьких дітей і бігти в поле»

Зауважимо, що представники ТОВ «Захід-Лан» добре знали, як мали би діяти за законом. Адже отримали у «Галицьких аграрних інвестиціях» та «Оскар Агро» погодження на розірвання наявних договорів із пайовиками у Посухові. Деяку роботу в цьому плані вони вже провели, пропонуючи наприкінці 2020 року місцевим мешканцям документи на розірвання договорів з попередніми орендарями й одразу пропонували укладати договори з ними. Таким чином їм вдалося підписати договори з незначною кількістю пайовиків, на землях яких, а це близько 30 гектарів, вони працюють законно. Щодо інших, а це близько сотні пайовиків, то вони вирішили більше з чужими аграріями не працювати, бо, по-перше, мали гіркий досвід із «Галицькими аграрними інвестиціями», по-друге, представники «Захід-Лану» пропонували, м’яко кажучи, не дуже цікаві умови співпраці – орендна плата до 5% річних від проіндексованої грошової оцінки земельної ділянки на 15 років з автоматичною пролонгацією. Тому більшість пайовиків вирішили через суд скасувати договори оренди своїх земельних ділянок з колишнім орендарем і шукати більш вигідні пропозиції серед бережанських аграріїв. І вони знайшли такого серед місцевих фермерів, котрий після розірвання договорів із «Галицькими аграрними інвестиціями» та «Оскар Агро» пропонує їм орендну плату від 7% річних на 7 років без автоматичної пролонгації, плюс гарантував повернення боргів попередніх орендарів за останні два роки. Натоміть залишилися спірні ділянки. Спостерігаючи, що ситуація виходить з-під контролю, представники «Захід-Лану», очевидно, вдалися до кроків, які виходять за рамки закону, і почали господарювати на землях, які їм належать, а це незначні площі в різних місцях, так і на тих, котрі їм по праву не належать.

А тим часом з даною проблемою від імені жителів Посухова Оксана Грабар виступала перед депутатським корпусом Бережанської міської ради, в якого просила підтримки і захисту прав та законних інтересів власників паїв.

– Питання є кричуще, тому що сьогодні така ситуація сталося в Посухові, а завтра може повторитися в іншому селі нашої громади. Повірте, люди вже виснажилися, кожен раз залишати домашні справи, маленьких дітей, хворих родичів і бігти в поле, стояти під сонцем, дощем чи вітром, стримуючи техніку. Тому ми просимо вашої допомоги! – мовить, ледь стримуючи сльози, пані Грабар.

Жителі з колективним листом також звернулися до депутатів обласної ради, зокрема до Олега Валова, і мають надію, що їхня проблема буде озвучена і на сесії обласної ради. Сподіваються мешканці Посухова і на об’єктивне та неупереджене розслідування цієї конфліктної ситуації правоохоронними органами та іншими інстанціями, які їм можуть допомогти…



