Тернополян просять при виявленні орегано в магазинах, звертатись в Держпродспоживслужбу

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідовляє про те, що 1 грудня 2017 року надійшло інформаційне повідомлення системи RASFF про зафіксований випадок виявлення сальмонели в орегано, яка в нас в Україні класифікується як Материнка звичайна (УКТЗЕД 0910, виробник Altuntas Baharat San. Tic. A.S.), що експортується з Туреччини.

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області просить тернополян, при виявленні даного продукту в тоговельній мережі області, повідомляти за адресою м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20, тел (0352) 52-10-10.