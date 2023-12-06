16:41 | 6.12.2023
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Новини Тернополя 

Пташки втратили у запеклих боях на Харківщині, – хлопцям з Тернопільщини потрібна допомога

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Бойовому підрозділу ДШВ необхідний портативний РЕБ, нічник, а також інструменти для аеророзвідки та знищення ворога❗

Тому зараз дуже потрібна нова техніка, аби успішно продовжити виконання бойових завдань 💪🔥🤘

Хлопці з Тернопільщини стійко боронили східні українські терени у складі ТрО, – розповідає Цьомик Михайло. – Тепер переїжджають на нове гаряченьке місце в ще палкішому аеромобільному амплуа)

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🤝 Чудова нагода трохи долучитися до звитяжної справи і поламати пі%ерам крильця та очі

⚡

Там, де була їхня тотальна перевага – буде наша можливість прориву!

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