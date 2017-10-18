Тернополяни зможуть їздити потягом у Відень

Австрійські федеральні залізниці (ÖBB) внесли в систему бронювання безпересадковий поїзд, який буде курсувати між Києвом та Віднем через Львів. Новий поїзд мають запустити з 10 грудня 2017 року. Безпересадковий поїзд з Києва на Відень через Львів вже в системі бронювання австрійської залізниці.

З Києва поїзд відправлятиметься о 14:07, прибувати в Львів 19:50, а у Відень о 11:21 наступного дня. Загалом поїзд курсуватиме з Києва до Відня 22 години 14 хвилин.

В зворотньому напрямку з Відня поїзд буде відправлятися о 16:42, прибувати о 10:10, а в Київ о 17:11. Шлях з Відня до Києва займе 23 години 29 хвилин.

Запуск безпересадкового потяга, який курсуватиме між Києвом та Віднем через Львів, анонсував у червні 2017 року колишній керівник «Укрзалізниці» Войцех Бальчун.

Джерело: The Village Україна