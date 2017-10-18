11 клас Тернопільської ЗОШ №19 потрапив до суду

17 жовтня до господарського суду Тернопільської області завітали школярі 11-Б класу Тернопільської ЗОШ №19.

Гостей радо зустріли голова господарського суду Тернопільської області Сергій Стопник, керівник апарату Володимир Крушельницький та начальник аналітично-інформаційного відділу Мар’яна Маланчин.

Голова суду позитивно відзначив ініціативу вчителів та учнів дізнатися більше про діяльність суду, адже, можливо, через кілька років хтось із сьогоднішніх гостей виявить бажання присвятити своє життя юриспруденції.

Сергій Стопник поділився досвідом та розповів про свій нелегкий, проте цікавий шлях до займаної посади. Також ознайомив учнів з історією створення суду, характером справ, які розглядаються саме господарським судом та коротко висвітлив організацію роботи суду.

Керівник апарату доповнив виступ голови, детально розповівши про структуру суду та його діяльність.

В свою чергу, Мар’яна Маланчин розповіла учням про створення прес-служби в суді, її функції та роль у відносинах суду з громадскістю та ЗМІ. Також відповіла на запитання гостей щодо характеру резонансних справ у суді.

На завершення зустрічі, для гостей провели екскурсію кабінетами суду. Зокрема, учні відвідали канцелярію суду, про роботу якої цікаво та доступно розповіла начальник загального відділу Оксана Івасишин.

Сподіваємось, що учням та вчителям сподобалась сьогоднішня “прогулянка” по судівських коридорах і в їхній пам’яті залишаться цікаві та приємні спогади про господарський суд Тернопільської області.

Джерело: прес-служба господарського суду Тернопільської області.