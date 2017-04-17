Великодні подарунки від голови Тернопільської облради Віктора Овчарука отримали бійці АТО (фото)

Голови обласної ради Віктор Овчарук та облдержадміністрації Степан Барна побували на Луганщині. Із прийдешніми Великоднем вони вітали бійців Національної Гвардії України, зведеного батальйону «Тернопіль» Головного управління Національної поліції Тернопільської області та військовослужбовців окремої артилерійської бригади ЗСУ.

Очільники області, окрім щирих слів поздоровлень з нагоди свята Воскресіння Господнього від себе особисто та усіх мешканців Тернопільщини, передали захисникам необхідні запчастини для ремонту техніки, яка у зоні проведення антитерористичної операції вкрай необхідна для належного виконання службових обов’язків, а також продукти харчування, солодощі та усе для великоднього кошика.

«Сьогодні сміливо можна констатувати, що армія цілком забезпечена, а у військовослужбовців є належні умови перебування, екіпірування та харчування, – наголосив голова обласної ради Віктор Овчарук. – Звичайно, інколи терміново необхідні чи то запчастини, чи то інші речі. Власне завжди перед поїздкою до наших захисників довідуємося, що є найбільш необхідним і намагаємося завжди виконати їхні прохання. А перед Великоднем, звичайно, привезли пасочки, щоб вони відчули дух свята та почували себе, як вдома».

Бійці висловили щиру вдячність за те, що пам’ятають про них мешканці Тернопільщини і в будні, і у свята.