У 2019 році в Тернопільській області зареєстровано 3482 нових випадків раку

Основні характеристики онкоепідеміологічного процесу

в Тернопільській області в 2019 році. Стан надання онкологічної допомоги.

За даними регіонального канцер-реєстру в 2019 році в області зареєстровано 3482 нових випадків раку (в 2018 році – 3418 випадків ЗН). Рівень захворюваності на злоякісні новоутворення в 2019 році зріс на 2,6% і становить 334,0 на 100 тис. населення (в 2018 році – 325,2).

Найвищі показники захворюваності зареєстровані в м. Тернополі (380,8 на 100 тис. населення), Тернопільському (364,6), Козівському (363,2), Гусятинському (358,7) та Підгаєцькому (354,9) районах.

Із числа пацієнтів з вперше встановленим діагнозом злоякісного новоутворення мали стадію відповідно до класифікації TNM: I-II – 1532 (47,3%), III – 618 (19,1%), IV – 691 (21,4%).

В популяції жіночого населення зареєстровано 1716 випадків злоякісних новоутворень. В структурі захворюваності жіночого населення в 2019 році провідні місця зайняли: рак молочної залози – 20,5%, немеланомні захворювання шкіри – 13,7%, рак тіла матки – 10,0%, рак ободової кишки – 6,2%, рак шийки матки – 6,1%.

Серед чоловіків зареєстровано 1766 випадків злоякісних новоутворень. Найпоширенішими в структурі захворюваності серед чоловічого населення в 2019 році є злоякісні новоутворення легень – 17,3%, передміхурової залози – 12,6%, немеланомні захворювання шкіри – 10,2%, ободової кишки – 7,0% та шлунка – 6,4%.

Внаслідок злоякісних новоутворень у 2019 році померло 1674 особи, з них 1019 чоловіків та 655 жінок. Показник смертності становить 160,6 на 100 тис. населення (в 2018 році – 171,8). Рівень смертності порівняно з 2018 роком знизився на 6,5%.

В структурі смертності від злоякісних новоутворень чоловічого населення перші п’ять рангових місць в 2019 році займають злоякісні новоутворення таких локалізацій: легені – 22,3%, шлунку – 8,6%, ободової кишки – 7,6%, передміхурової залози – 7,13%, прямої кишки, ануса – 6,2%; в жінок – злоякісні новоутворення молочної залози – 19,5%, ободової кишки – 8,4%, шийки матки – 7,1%, яєчників – 7,0% та легень – 6,7%.

Всього на диспансерному обліку з приводу онкологічних захворювань в Тернопільській області перебуває 26140 пацієнтів. Поширеність онкологічних захворювань серед населення області в 2019 році становить 2507,1 на 100 тис. населення. Спостерігається накопичення контингентів хворих на злоякісні новоутворення в області на 1,5%.

В 2019 році в 21,4% випадків вперше діагностованих злоякісних новоутворень захворювання виявлено в запущеній стадії. Показник запущеності дещо нижчий порівняно з 2018 роком, коли він становив 19,2%.

В 2019 році зареєстровано 1164 випадки візуальних форм раку, з них 238 які виявлені в ІІІ-ІV стадії, при цьому візуальна занедбаність склала 20,4% (в 2018 році – 16,5%).

В 2019 році 30,5% пацієнтів з вперше встановленим діагнозом раку захворювання виявлено при профоглядах. В 2018 році цей показник складав 30,8%. Проте потрібно зазначити, що навіть при візуальних локалізаціях пухлин виявлення їх на профілактичних оглядах залишається незадовільним.

Одним з важливих критеріїв протиракової боротьби прийнято вважати показник летальності до 1 року життя онкологічних хворих з моменту встановлення діагнозу. Питома вага пацієнтів, що померли протягом 1 року з моменту встановлення діагнозу у 2018 році склала 27,4% (в 2018 році цей показник становив 30,1%).

В 2019 році спеціальне лікування отримали 2432 пацієнтів з вперше встановленим діагнозом злоякісного новоутворення, в тому числі з використанням методів: тільки хірургічний – 835, тільки променевий – 108, тільки хіміотерапевтичний (або інший медикаментозний) – 585, комбінований або комплексний – 774 та хіміопроменевий – 130. Показник охоплення спеціальним лікуванням первинних онкологічних пацієнтів склав 75,2%, що вище минулорічного показника (75,7%).



За матеріалами Леоніда Шкробота-головного експерта Управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА за напрямком «Онкологія»