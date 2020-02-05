Свій День народження «Промінчики» відсвяткують нестандартно

8 лютого нашим «Промінчикам» виповнюється 11 років. Я щиро вдячна, що серед багатьох центрів розвитку Тернополя ви обрали саме нас, що ви довіряєте нам, що ви з нами протягом декількох років. Ми, в свою чергу, робимо все для того, щоб виправдати вашу довіру, щоб в нашому клубі було комфортно не тільки дітям різного віку, а й вам, батькам.

День народження клубу – чудовий привід зібратися разом. І тим, хто працює в «Промінчиках», і нашим друзям – тим, хто розділяє наші цінності, бере участь у наших вечірках, квестах, майстер-класах, тематичних марафонах, таборах. Цього року ми вирішили відзначити День народження нестандартно – зібрати найкращих друзів не на вечірку, а на вибухову ігротеку «Drink & Play»!

Ігротека «Drink & Play» – це веселощі і азарт для чудової компанії шанувальників «Промінчиків» та її величності ГРИ! Буде зовсім трішки хорошого «Drink» і дуже багато «Play» – захоплюючої гри, сміху, гарного настрою і відпочинку для душі.

Коли: 8 лютого з 15.00 до 18.00

Де: Сімейний клуб «Промінчики»

Дрес-код: Зручний одяг, в якому ви почуваєте себе комфортно, сидячи на підлозі

Хто: ми вирішили зламати стереотипи і зібрати на ігротеку лише батьків. Ми, дорослі, в душі завжди лишаємося дітьми. І деколи варто вийти з ролі мами, розслабитися і отримати повне задоволення від гри та спілкування. Тому подбайте наперед, з ким залишиться ваша дитина, поки ви буде на нашій ігротеці.

Ви з нами? Буду дуже рада, якщо приєднаєтеся до нашої дружньої компанії!

Будь ласка, дайте мені знати не пізніше середи, чи будете ви на нашій ігротеці «Drink & Play» . Адже нам потрібно подбати про пригощання, а для цього знати максимально точну кількість гостей.

Тетяна Іменнова, засновниця сімейного клубу “Промінчики”