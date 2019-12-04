У Чорткові відбулась прем’єра унікальної соціальної вистави
У суботу, 30 листопада, у приміщенні «Park Club» відбулась прем’єра унікальної вистави «Осінь на Плутоні». Це мистецько-соціальний проект Сашка Брами про старість. Ідея полягає в тому, що молоді люди різних мистецьких професій відвідують геріатричний пансіонат, щоб поспілкуватися з людьми літнього віку. Результатом таких відвідин стала унікальна вистава.
Режисер вистави Сашко Брама разом із друзями часто відвідували пансіонат протягом року, пригощаючи його мешканців випічкою та смаколиками. І почуті там історії надихнули Олександра на створення вистави.
Цікаво, що під час вистави використовували аудіозаписи – автентичні голоси мешканців будинку. Також обличчя ляльок були змальовані з реальних людей, які розповідали реальні життєві історії. Один ностальгував за молодістю, у якій був справжнім Казановою, інша – у минулому була відомою акторкою театру. А тепер їх поєднує одне – вони обоє повністю самотні.
Учениця Чортківської гімназії ім. М.Шашкевича, голова Молодіжної ради Чорткова Аня Жукова поділилась емоціями від побаченого: «Коли я вперше почула про проведення такого заходу у нашому місті, то твердо вирішила для себе, що обов’язково маю відвідати. Адже соціальні проекти – рідкість у Чорткові, а коли вони поєднані з мистецтвом – це взагалі виграш. Із першої хвилини вистави,коли у залі вимкнули світло, а з динаміків почали лунати голоси молодих людей про те, що для них таке старість, сотні мурашок пробіглися по моєму тілі і вони не покидали мене протягом цілої години. Символічність, напруга, темрява та біль – саме ці слова стали ключовими для мене в описі вистави «Осінь на Плутоні». Особливо сильно мене вразив зв’язок між Плутоном і самою старістю, так як і те, і інше поняття є чимось покинутим і досі незвіданим. Відвідини такого роду заходу однозначно потрібні як для наймолодших глядачів, так і для найстарших».