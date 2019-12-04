У Чорткові відбулась прем’єра унікальної соціальної вистави

У суботу, 30 листопада, у приміщенні «Park Club» відбулась прем’єра унікальної вистави «Осінь на Плутоні». Це мистецько-соціальний проект Сашка Брами про старість. Ідея полягає в тому, що молоді люди різних мистецьких професій відвідують геріатричний пансіонат, щоб поспілкуватися з людьми літнього віку. Результатом таких відвідин стала унікальна вистава.

Режисер вистави Сашко Брама разом із друзями часто відвідували пансіонат протягом року, пригощаючи його мешканців випічкою та смаколиками. І почуті там історії надихнули Олександра на створення вистави.