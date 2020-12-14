У комунальну власність 55 об’єднаних громад за три тижні передано понад 40 тисяч гектарів землі

11 грудня Тернопільщина завершила передачу проінвентаризованих земель громадам. 16 листопада 2020 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1113, яка прискорила механізм повноцінної передачі земель сільськогосподарського призначення усім територіальним громадам.

На заході, який проводив начальник обласного Держгеокадастру Тернопільщини Зіновій Безкоровайний, були присутні: заступник начальника відділу з питань охорони навколишнього природнього середовища, екологічної політики, природокористування та земельних відносин виконавчого апарату Тернопільської обласної ради Андрій Федущак, представник юридичного управління Тернопільської облдержадміністрації Юлія Круль, керівники державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, представники громад.

«Впродовж цього року фахівці Держгеокадастру Тернопільщини підготували всю необхідну документацію для того, аби передача земель громадам могла бути проведена максимально оперативно. Тож сьогодні з великою радістю повідомляю, що усі 55 територіальних громад області отримали проінвентаризовані ділянки державної власності», — повідомив начальник Головного управління Держгеокадастру в області Зіновій Безкоровайний.

Збаразька міська рада , В ишнівецька об’єднана територіальна громада , Великодедеркальська об’єднана територіальна громада Борсуківська Ланівецька, Шумська об’єднана територіальна громада

Микулинецька, Теребовлянська міська рада . У комунальну власність 55 об`єднаних громад Головним управлінням за три тижні передано понад 40 тисяч гектарів землі. Своїм підписом про отримання землі у власність завірили представники ще восьми громад Тернопільщини, а саме:Борсуківська Ланівецька,Микулинецька,. У комунальну власність 55 об`єднаних громад Головним управлінням за три тижні передано понад 40 тисяч гектарів землі.

Повноцінно розпоряджатися ділянками громади зможуть з моменту державної реєстрації цього права відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. З переліком земель сільськогосподарського призначення державної власності, які передані у комунальну власність, можна ознайомитися у розділі «Передача земель громадам».