Аукціон з приватизації Єдиного майнового комплексу державного підприємства “Науково-дослідний інститут «Гелій»” відбудеться 23 грудня

Скористайтеся можливістю придбати нерухомість для інвестицій в обласних центрах України зі зручним розташуванням та всією необхідною інфраструктурою за демократичною ціною!

Пропонуємо Вашій увазі нежитлові приміщення у Вінниці та Тернополі, що входять до складу Єдиного майнового комплексу державного підприємства “Науково-дослідний інститут “Гелій”.

Аукціон з продажу об’єктів відбудеться 23 грудня 2020 року. Беріть участь у приватизаційному аукціоні, настав час інвестувати в майбутнє!

Що пропонується інвесторам?

Перший об’єкт — триповерховий нежитловий будинок, що входить до комплексу майна інституту, знаходиться за адресою м. Вінниця, вул. Ватутіна, 18, у мікрорайоні Тяжилів. Будівля, загальною площею в 3750 кв. м, знаходиться у 50 хвилинах від центру міста неподалік від залізничного вокзалу, поряд із зупинкою громадського транспорту та живописним парком. Серед наявної інфраструктури окремо слід відзначити спортивне ядро на базі стадіону “Інтеграл”, господарський ринок, автозаправну станцію Shell, великий магазин будівельних матеріалів, завод машинобудування, а також невеликий храм. У будівлі наявні всі необхідні комунікації.

Другий об’єкт, який є складовою майна інституту, є нежитловою будівлею площею 449,1 кв.м., що знаходиться у місті Тернополі за адресою бульвар Тараса Шевченка, 25. Старовинна будівля у самому центрі міста знаходиться поруч з головними туристичними принадами Тернополя, сучасним торгівельно-офісним центром, найстарішим діючим кінотеатром міста й популярними закладами, а навпроти розташований Тернопільський Годинник.

Дата проведення аукціону: 23 грудня 2020 року

Загальна стартова ціна об’єктів: 2 517 000 грн

Повна інформація про об’єкт: https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-naukovo-doslidnyj-instytut-gelij/





