У селі біля Тернополя створили римсько-католицьку парафію святого Шарбеля

Днями у Байковецькій сільській раді з ініціативи Єпископа-помічника Львівської Архідієцезії Римсько-католицької Церкви Едуарда Кави відбулася зустріч з сільським головою Анатолієм Куликом.

Під час зустрічі Єпископ-помічник зауважив, що зовсім нещодавно у Байківцях зареєстрована релігійна громада святого Шарбеля.

– Дуже важливо, аби наші віряни мали місце для молитов і регулярного проведення богослужінь. Ми розуміємо, що нині у Байківцях є ще одна конфесія – греко-католицька. Хочемо запевнити, що найважливішим для нас є мирне добросусідство, адже ми з повагою ставимось до усіх християн. Також хочемо зауважити, що у жодному разі не будемо заперечувати, щоб місцевий парох проводив у костелі богослужіння, – наголосив Едуард Кава.

Зі свого боку Анатолій Кулик відмітив, що у 30-х роках ХХ ст. цей храм був споруджений римо-католиками, а у 1994 р. перейшов у власність Української держави. Тому ми не заперечуємо, аби новостворена релігійна організація «Парафія святого Шарбеля Римсько-Католицької Церкви с.Байківці Тернопільського району, Тернопільської області» мала можливість здійснювати богослужіння в цьому костелі. Також важливо дбати про храм, як про цінну історичну пам’ятку, адже особлива архітектура вирізняє його з-посеред багатьох костелів не лише України. Ми маємо пишатися, що на території нашої громади є така святиня. Але зауважимо, що остаточне рішення щодо передачі цієї культової споруди, відповідно до чинного законодавства, належить Тернопільській обласній державній адміністрації. Тому будемо очікувати на прийняття ними рішення.

На зустрічі йшлося й про те, що у перспективі костел буде не лише молитовним, а й культурним центром. Слід наголосити також, що у планах Єпископа-помічника привезти з Лівану частинку мощей святого Шарбеля. До цього святого моляться віряни і Східної, і Західної церков. Його вважають відомим цілителем та чудотворцем. Едуард Кава сказав, що на основі костелу буде створений самтурій. Це дасть змогу здійснювати паломництво з метою духовного та фізичного зцілення.

У ході розмови Анатолій Кулик зазначив, що, хоч і держава Україна в період становлення не мала можливостей виділяти кошти на реставрацію костелу, ця історична пам’ятка добре збережена завдяки старанням місцевого пароха храму святої Параскеви Сербської о. Віталія Дзюби. Адже він упродовж багатьох років докладав чимало зусиль, аби і ззовні, і зсередини костел мав належний вигляд і не зазнавав руйнації.