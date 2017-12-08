10 деталей тернопільського модернізму

До цього напрямку в архітектурі у мене особливе ставлення, бо він концептуально відрізняється від досвідів попереднього бачення міста.

Зрештою, воно й зрозуміло. Модернізм (а загалом це напрямок у мистецтві) виник у 10-30 роках минулого століття, тобто в час міжвоєння. Перша світова була великим культурологічним та світоглядним потрясінням. Тому митці намагалися витворити щось нове, що концептуально відрізнялося від того, чим був позначений світ на передодні війни. Крім того, додайте й технологічний прогрес. Архітектори почали використовувати нові матеріали, зокрема, експериментувати з бетоном.

Ще трохи вступу. Модернізм має кілька стильових напрямків. Зокрема, конструктивізм — авангардистський стиль, що розвинувся у 1920-х — початку 1930-х років. Чільні риси — суворість, геометризм, лаконічність форм і монолітність зовнішнього вигляду. Особливо популярним був у СРСР та країнах центральної Європи. На заході більш відомий як функціоналізм (іноді ці стилі поєднують, іноді вважають незалежними). Якщо виділяти функціоналізм, то його кредом вважатимемо практичність кожної архітектурної деталі та її підпорядкованість функції. Ніякої декоративності – лиш утилітарність. Характерними вважатимемо прямокутні форми, скління у вигляді суцільних горизонтальних стрічок.

Мабуть, головна ознака тернопільського модернізму – клаптиковість. Якщо у Львові цей стиль був у фавориті, тут є місця, де він концентрований, а будинки збереглися в оригінальному вигляді, то в нас модерністичні будівлі розкидані то тут то там, і що найгірше — багато «вдосконалені» так, що оригінальна форма вже не читається, а замість авангардових просторових рішень маємо варіації на тему «коробки». Але так чи інакше ці споруди привертають увагу своєю інакшістю. Тож ось десяток непересічних модерністичних дещиць.

Канонічний модерністичний будинок на вулиці Родини Барвінських, 3.

Форма. Такі будівлі часто були асиметричними.

Фактура. Оскільки оздоба мінімалістична, тому найчастіше це або своєрідні «засічки», або глибоко вирізані тяги.

Вікна. Це взагалі окрема тема. Це культ. Зокрема, приваблюють погляд вікна-ілюмінатори.

Вертикальні стрічки вікон — те, на що я можу дивитися вічно.

Балкони. Часто заокруглені з одного або двох боків, бетонні. Майже завжди варварськи засклені. Якщо не бетонні, то огорожа проста, лінійна.

Двері. Зверніть увагу на візерунки декоративних граток.

Плитка. Ця чорно-біла, керамічна. Але то радше виняток. Найчастіше проста, монохромна.



Сходи. Литі з бетону.

Балясини. Прості, геометризовані, але від того не менш привабливі.



Анна Золотнюк.

Фото авторки.