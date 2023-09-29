У Тернопільській лікарні капітально відремонтували одне з відділень

28 вересня у Тернопільській міській комунальній лікарні швидкої допомоги відкрили оновлену реанімацію.



Відділення працює більше як 30 років і вже давно потребувало ремонту.



Як повідомили у міській раді, у реанімаційному залі провели реконструкцію та закупили сучасне медичне обладнання. Також у приміщенні замінили електропроводку, каналізаційні мережі, сантехніку та системи вентиляції.



Біля ліжок встановили спеціальні панелі, які надаватимуть інформацію про стан пацієнта. Крім того, у відділенні облаштували палати-бокси для пацієнтів з інфекційними захворюваннями.



Що важливо, реанімаційне відділення має резервну мережу живлення і, у разі вимкнення електроенергії, зможе продовжувати працювати.

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