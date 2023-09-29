19:28 | 29.09.2023
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У Тернопільській лікарні капітально відремонтували одне з відділень

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28 вересня у Тернопільській міській комунальній лікарні швидкої допомоги відкрили оновлену реанімацію.

Відділення працює більше як 30 років і вже давно потребувало ремонту.
 
Як повідомили у міській раді, у реанімаційному залі провели реконструкцію та закупили сучасне медичне обладнання. Також у приміщенні замінили електропроводку, каналізаційні мережі, сантехніку та системи вентиляції.
 
Біля ліжок встановили спеціальні панелі, які надаватимуть інформацію про стан пацієнта. Крім того, у відділенні облаштували палати-бокси для пацієнтів з інфекційними захворюваннями.
 
Що важливо, реанімаційне відділення має резервну мережу живлення і, у разі вимкнення електроенергії, зможе продовжувати працювати.

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