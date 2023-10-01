На фасаді обласної прокуратури у Тернополі відкрили меморіальну дошку захиснику України Віталію Стаднику.

1 жовтня минає рівно рік, як захисник загинув, обороняючи Україну.

Віталій Олегович Стадник більш як 17 років працював в органах прокуратури Тернопільської області. У перші дні повномасштабного вторгнення він добровольцем пішов на фронт. Загинув рік тому, рятуючи з поля бою поранених поблизу села Давидів Брід Бериславського району Херсонської області. Без батька залишились 3 неповнолітніх дітей.

Висловлюємо щирі співчуття рідним! Вічна памʼять Герою!

До слова, раніше у Бучачі відкрили меморіальну дошку військовому Івану Плішці. Пам’ятний знак встановили на фасаді школи, де колись навчався захисник.