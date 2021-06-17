У тернопільській лікарні з’явився мініатюрний УЗД-апарат, менший за мобільний телефон

У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ЛІКАРНІ З’ЯВИВСЯ УЗД-АПАРАТ, МЕНШИЙ ЗА МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН. Про це повідомляють у медичному закладі.

За його допомогою, можна обстежити не лише внутрішні органи, а й органи малого тазу чоловіків та жінок, щитоподібну, молочну залози, суглоби та інші поверхневі органи.

Крім цього, завдяки наявності кольорового та спектрального доплерів можна провести дуплексне сканування судин, ехокардіоскопію (УЗД серця), а ще виконувати пункції під сонографічним контролем, проводити катетеризацію судин в умовах реанімаційного відділення ().

«Загалом даний апарат дозволяє нам провести УЗД-обстеження будь-де та в будь-який час. Є багато моментів, коли пацієнт не може з’явитися на УЗД-обстеження, є нетранспортабельним або потрібна УЗД просто під час оперативного втручання, у таких моментах він є дуже зручним.

Однією стороною ми можемо оглядати органи черевної порожнини, малого таза чоловіків і жінок. Натиском однієї кнопки змінюємо функцію на ту, яка може відтворити роботу щитовидної залози, побачити суглоби, до того ж є доплер, який показує роботу судин. Ще раз натиснувши кнопку, ми можемо спостерігати за роботою серця (кардіологічний датчик). Якщо раніше для огляду роботи серця мав бути окремий із фазованою решіткою, то цьому апарату вона не потрібна.

Наявність кольорового та імпульсного доплерів є ще однією його перевагою. Імпульсний відтворює роботу судин, таким чином можна проводити катетеризацію судин у реанімаційному відділенні», – розповідає завідувачка відділення УЗД Тернопільської університетської лікарні, експерт з УЗД управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Людмила Балабан.

Які переваги нового УЗД-апарата

мобільний

підключається до мобільного телефона, планшета, ноутбука. Особливістю його є те, що він функціонує з операційними системами Аndroid, Apple IOS та Windows.

універсальний (включає функції конвексного, лінійного, кардіологічного датчиків)

наявність кольорового та імпульсного доплерів

вага 90 г, довжина 12см

індукційна бездротова зарядка

зручна комплектація (маленький «кишеньковий» чохол) .

«Мобільні апарати УЗД – це великий крок уперед . Їх можуть застосовувати лікарі вузьких спеціальностей. У роботі він простий, але багатофункціональний. Звісно, це прорив у медицині», – резюмує Людмила Балабан.