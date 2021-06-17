16 червня, у Тернополі стартував 8-й «Мистецький фестиваль «Ї», який минулого року через пандемію не відбувся. Цьогоріч культурне дійство триватиме 5 днів, протягом яких на відвідувачів чекає насичена програма.

Для всіх охочих у рамках фестивалю діє спеціальна пропозиція: 16-го та 17-го червня вхід на усі події вільний. Для цього потрібно лише зареєструватися у відповідній формі.

Перший день Мистецького фестивалю «Ї» присвячений літературі Тернополя та проходив у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля», де місцеві письменники представили свої книжки та проєкти.

Розпочати фестиваль випала можливість Тетяні Іваницькій. Письменниця презентувала книгу «Мій дідусь був польським переселенцем» де використала художній жанр на базі реальних історичних фактів.

– Мого дідуся у 5 років переселили із села Кописно, Підкарпатського воєводства, української етнічної території Надсяння. Від села тоді майже нічого не залишилось, радянський режим так і не дозволив дідусеві туди повернутись. Ми після смерті дідуся вирішили поїхати туди, зібрати інформацію, також перевірити факти в архівах. Дуже хотілось зібрані історії та факти втілити у творі, адже це історія, яка має властивість повторюватися, – розповіла Тетяна Іваницька.

Наступним провів презентацію Тарас Циклиняк. Він представив проєкт «Дитинство Тернополя», де розповів про життя тернополян в період Другої світової війни. Автору вдалося видати 10 книг куди увійшли історії, спогади дитинства людей, народжених у Тернополі у 30-х роках.

– Проект розпочався близько півтора року тому, коли мене попросили зробити відео із нарізкою спогадів про Тернопіль. Чесно кажучи мені не дуже хотілося братися за таку справу, але я зрозумів, що ті проекти на які немає часу, їх потрібно робити вже і зараз, адже треба встигнути записати спогади старших людей. Тоді я познайомився з Іриною Максимів і та розповіла мені про своє життя. І моя їй обіцянка перевести її слова у книжну змусила мене довести справу до кінця, – розповів Тарас Циклиняк.

Ще однією такою подією була презентація книги Ірини Мацко «Душевні рецепти». Нова книжка авторки стала підсумковою з трьох маленьких збірок “Шпинат для мозку”, “Імбир для душі” та “Мигдаль для серця”, де на сторінках розмістили короткі історії, новели з життя та поради як бути в тій чи іншій ситуації.

– Усе розпочалось з того, що я почала писати для себе і видавати я їх не планувала. Але коли їх назбиралося досить багато, задумалася про їхнє видавництво. І дуже рада, що вдалося знайти такий цікавий формат рецептів і побудовані вони так, що вказується страва, час приготування, поживність і секрет рецепту, – розповіла Ірина Мацко.

Окрім цього, письменниця презентувала дві дитячі книжечки “Хочу! Хочу! Хочу! Купи мені, купи. Олесині бажання і потреби” та “Казкові перлинки” та поділилася власними новинками.

Також, в рамках фестивалю у музеї-бібліотеці «Літературне Тернопілля» відбулася Пригодницька проза: минуле і майбутнє, теорія і практика, де Андрій та Сергій Синюк представили книгу «Три служби Генрика Сенкевича», а Віктор Янкевич презентував роман «Тенета 2.0»

Другою локацією був креативний кластер «Na пошті», де влаштовувалися виставки та були представлені мистецький проєкти. Протягом дня на локації презентували результати 4-ї всеукраїнської програми NVAIR.

Завершили фестивальний день презентацією проєктів «Галицький трикутник» та «Тернопільська поезія мертва».

– “На гілці викарбоване слово, бо з нього ж усе почалось…”, “Зло існує для того, щоб добро перемагало”, – цитує свої вірші автор.

Відвідувачі літературного проекту також почули вірші про рідний Тернопіль.

– Руська, серце зупиняється під політехнічним. Люди хочуть дістатись до берега, – прозвучало у напівтемному залі.

Завтра у «Палаці кіно» відбудеться другий день фестивалю, який буде присвячений українським фільмам. Відвідувачі зможуть переглянути такі кінострічки як «Однокласники» Максима Мельника, «З України до Голівуду», «Ваш Василь» та «Чорний Ворон». Цей день також безкоштовний для усіх відвідувачів.

Вхід на події у драмтеатрі 18-20 червня буде платний. Квитки можна придбати за посиланням.

Усю програму подій можна побачити на сторінці фестивалю.

Фото пресслужба «Мистецького фестивалю «Ї»

Терен