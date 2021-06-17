Учнів школи на Тернопільщині зможуть перевести на індивідуальну форму навчання

Учнів Марківської школи, що у Монастириській громаді, зможуть перевести на індивідуальну форму навчання. Це вирішили на зібранні, на якому були батьки та представники міськради. За проголосували 5 батьків з 7 присутніх. Про це розповіла мама одного з учнів Ольга Венгринович.

Таке рішення прийняли, тому що в школі наразі навчаються 2 дитини, а заяви про зарахування в перший клас батьки не подали. Повідомила начальниця відділу освіти Монастириської міської ради Леся Мохун.

Заступник міського голови Андрій Гладиш каже, школам, де у класі навчається менше 5 учнів, держава не виділяє освітні субвенції. А міська рада коштів на утримання навчального закладу не має.

Нагадаємо, батьки учнів та жителі села зібрали 105 підписів проти закриття закладу, розповіла мама одного з учнів Ольга Венгринович. За її словами, не хотіли, щоб школу закривали, бо дітям потрібно було б добиратися до іншої школи в сусідньому селі Завадівка, що за 4 кілометри, а шкільного автобуса в селі немає.

“Ми не проти Завадівки, але там умови нічим не кращі. У нас хоч плісняви немає. І у нас своє подвір’я шкільне, тому діти не мають змогу вийти на дорогу. А там спортивний майданчик знаходиться: з одного боку – ріка, а з іншого – дорога”, – каже Венгринович.

Заступник міського голови Андрій Гладиш каже, що навчатись індивідуально діти зможуть після того, як за це рішення проголосують на сесії Монастириської міської ради.

Суспільне