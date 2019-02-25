У тернопільській школі провели конкурс «Хака»

22 лютого в ТНВК «Школа-ліцей №6 ім. Н.Яремчука» відбувся конкурс «Хака». У шкільному конкурсі взяли участь учні 5-9 класів. Вони наполегливо та завзято готувались до цього СКІНДу: складали слова речівки, розучували рухи, підбирали костюми та багато тренувались. Кожна команда старалась чітко, синхронно, емоційно та змістовно донести свій посил глядачам.

Хака стала традиційним дійством для хлопців у цій школі, адже цей конкурс проводиться для розвитку координації рухів, посилення відчуття ритму, уміння працювати в команді, створює позитивні емоції в колективі.

Судді вибирали найкращих виконавців хаки в двох вікових категоріях. Серед учнів 5-6 класів із завданням найкраще впоралась команда «Невгамовні хлопці», 6-Б класу, а команда 8-А класу «Залізні укри» стала кращою серед 7-9 класів.

Автор публікації: Тимчак Ірина

Джерело: сайт ТНВК «Школа-ліцей №6 ім. Н.Яремчука»

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