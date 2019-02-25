Новини Тернополя 

Мати і син із Великих Бірок вибороли перше місце у змаганнях з шахів

Irena 24 Views Прокоментуй!

24 лютого 2019 року в малому залі Тернопільської РДА в рамках проведення з ХХІХ сільських, селищних та об’єднаних територіальних громад сільських спортивних ігор Тернопільского району перше місце у змаганнях з шахів здобула команда смт Великі Бірки – Ірина Романюк та її син Сергій Галапуп. Вони показали абсолютний результат: 10 з 10!

В особистому заліку серед чоловіків переміг Сергій Галапуп з Великих Бірок. Серед жінок перше місце завоювала Ірина Романюк.

За інформацією Великобірківської селищної ради.

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