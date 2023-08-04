У Теребовлянській лікарня проводять реабілітацію пацієнтів на свіжому повітрі

❗Ще донедавна робота з інсультними пацієнтами неврологічного відділення Теребовлянської міської лікарні проводилася виключно у приміщенні. Останні три місяці реабілітологи відділення значну частину занять з хворими проводять на відкритому повітрі.

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🏥 Така ідея виникла під час участі делегації нашої громади в програмі “Обмін досвідом медичних закладів під час війни” благодійного фонду Пацієнти України . Менше як за місяць ми реалізували цю ідею, закупили необхідне обладнання та облаштували територію біля відділення.

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✅ Це дозволяє покращити взаємопідтримку між пацієнтами, обмінюватись позитивними емоціями, отримувати сенсорну стимуляцію, позитивно налаштовуватись на результат лікування.

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Таким чином ми відходимо від сковуючої парадигми “пацієнт” – ” палата” – “ліжко”, а робимо акцент на якомога швидшому поверненні пацієнта в соціум ❤️

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