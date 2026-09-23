У Тернополі чоловік за допомогою евакуатора викрав естакаду з території автошколи

Оперативники Тернопільського районного управління поліції встановили 51-річного жителя Тернополя, якого підозрюють у крадіжці металевої естакади з території одного з навчальних майданчиків міста. Вартість викраденого майна становить 80 тисяч гривень.

За попередніми даними, чоловік за допомогою евакуатора завантажив естакаду, яка знаходилася на автомайданчику діючої автошколи, та вивіз її.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу, причетну до крадіжки. Ним виявився 51-річний тернополянин, який раніше працював охоронцем у цьому закладі та вже потрапляв у поле зору правоохоронців.

Під час спілкування з поліцейськими чоловік визнав свою причетність до крадіжки. Наразі правоохоронці перевіряють його на можливу причетність до інших майнових злочинів, вчинених на території Тернополя.

За цим фактом слідчі Тернопільського районного управління поліції здійснюють досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Триває досудове розслідування.