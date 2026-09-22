Війна забирає найцінніше. Загинув захисник Михайло Луцків з Тернопільщини

Знову скорботна звістка сколихнула Теребовлянську громаду, повідомляють у міській раді. На війні загинув мешканець Теребовлі старший сержант Луцків Михайло Степанович, 13 листопада 1987 року народження.

Понад три місяці рідні та близькі жили в болісному очікуванні, адже військовослужбовець вважався зниклим безвісти. Лише тепер, за результатами судово-медичної експертизи, вдалося встановити факт його загибелі.

Життя Михайла Луцківа обірвалося 26 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу села Високопілля Краматорського району Донецької області. Воїн загинув унаслідок удару ворожого БпЛА типу «Молнія» по легковому автомобілю.

Михайло Луцків був мобілізований на військову службу 4 жовтня 2025 року. Служив техніком роти наземних безпілотних роботизованих комплексів спеціального призначення батальйону безпілотних систем Національної гвардії України (бригада НГУ «Кара-Даг»).

Війна забирає найцінніше – життя людей, які стали на захист України. За кожним полеглим воїном – родина, яка назавжди залишає у своєму серці біль втрати, нездійснені мрії та спогади про найдорожчу людину. Сьогодні вся Теребовлянська громада схиляє голову у скорботі перед пам’яттю Михайла Луцківа та розділяє біль його рідних і близьких.

Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям і побратимам загиблого захисника. Нехай сили пережити цю непоправну втрату дадуть рідним любов і пам’ять про Михайла, а вдячність громади назавжди збереже його ім’я серед тих, хто віддав життя за Україну.

Вічна та світла пам’ять Герою!

Герої не вмирають!