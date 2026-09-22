Тернопільщина втратила захисника Романа Мацелюха
На жаль, знову сумна звістка надійшла до Скалатської громади, повідомляє міська рада.
Внаслідок отриманого поранення, після тривалої боротьби за життя, зупинилося серце жителя села Городниця – Мацелюха Романа Васильовича, 19.04.1988 року народження.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя. Сили пережити цю непоправну втрату…
Вічна пам’ять і слава Герою!
Герої не вмирають!
Зустріч домовини полеглого Воїна у центрі м. Скалат відбудеться у середу, 23 вересня, орієнтовно о 13:00 год.
Після панахиди розпочнеться чин поховання у селі Старий Скалат.
Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь нашого Захисника.