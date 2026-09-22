Тернопільщина втратила захисника Романа Мацелюха

На жаль, знову сумна звістка надійшла до Скалатської громади, повідомляє міська рада.

Внаслідок отриманого поранення, після тривалої боротьби за життя, зупинилося серце жителя села Городниця – Мацелюха Романа Васильовича, 19.04.1988 року народження.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя. Сили пережити цю непоправну втрату…

Вічна пам’ять і слава Герою!

Герої не вмирають!

Зустріч домовини полеглого Воїна у центрі м. Скалат відбудеться у середу, 23 вересня, орієнтовно о 13:00 год.

Після панахиди розпочнеться чин поховання у селі Старий Скалат.

Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь нашого Захисника.