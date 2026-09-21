540 метрів заборонених сіток вилучили з річки Серет на Тернопільщині

Тернопільський рибоохоронний патруль продовжує патрулювання по водних об’єктах області задля охорони та збереження рибних популяцій.

В ході проведення рибоохоронної роботи за період з 14 по 20 вересня 2026 року головними державними інспекторами Тернопільського рибоохоронного патруля спільно з громадськими інспекторами рибоохоронного патруля було викрито порушення природоохоронного законодавства. Складено 4 протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП та 6 актів виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений, згідно яких інспекторами було вилучено 6 сітних заборонених знарядь лову.

З 19 по 20 вересня 2026 під час проведення рибоохоронних заходів по водних об’єктах Тернопільської області інспекторами Тернопільського рибоохоронного патруля, за участю громадських інспекторів рибоохорони та спільно із громадськими активістами на річці загальнодержавного значення Серет поблизу сіл Касперівці, Лисичники, Голігради Заліщицької ОТГ Чортківського району Тернопільської області було виявлено заборонені знаряддя лову – сітка ставна 6 од. загальною довжино близько 540 м. Прийнятими заходами власника майна встановити не вдалося. Заборонені знаряддя лову вилучено, опломбовано пломбами та передано на зберігання до Тернопільського рибоохоронного патруля. За даним фактом складено акти виявлення та вилучення майна, власника якого не встановлено. Відповідно до вимог статті 63 ЗУ «Про тваринний світ» водні біоресурси, які знаходились в заборонених знаряддях лову, а саме: карась сріблястий – 37 екз. заг. вагою 5,400 кг; судак – 28 екз. заг. вагою 12,6 кг, білизна – 3 екз. заг. вагою – 1,200кг, окунь – 7 екз., заг. вагою 1,75 кг та сом – 13 екз.заг. вагою 14,300 кг. Всього 88 екз. водних біоресурсів, загальною вагою 35,25 кг повернуто до природного середовища в живому та неушкодженому стані, чим попереджено їх загибель та нанесення збитків рибному господарству України на суму 252 535,00 грн.

За вказаний період на правопорушників було накладено стягнення у вигляді штрафів на суму 629,00 грн. Також за цей час правопорушником сплачено до Державного бюджету 7 973 гривні збитків завданих рибному господарству України під час вчинення ним адміністративного правопорушення.

Отже, шановні рибалки, Управління Державного агнтства з розвитку меліорації, рибного господаврства та продовольчих програм у Тернопільській області, закликає бути відповідальними та дотримуватись природоохоронного законодавства! Якщо Ви помітили порушення, прохання терміново повідомляти на цілодобову «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 52-00-22, (097) 427-85-95 та (096) 655-87-58

Наразі Управління шукає для працевлаштування у свою команду амбіційних, енергійних та вмотивованих громадян, яким не байдужа доля рибної галузі. Усіх зацікавлених просимо телефонувати за номером телефону: (0352) 52-00-22.