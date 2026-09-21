Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Микола Олійник з Тернопільщини

Трагічна звістка сколихнула Козівську громаду, повідомляє селищний голова Сергій Добалюк.

Стало відомо про загибель нашого земляка, жителя селища Козова Олійника Миколи Івановича, 19.12.1988 р.н., який вважався зниклим безвісти із 13 квітня 2025 року.

Життя військового обірвалося в районі населеного пункту Надія Сватівського району Луганської області під час виконання обовʼязків військової служби.

Щирі співчуття всім рідним та близьким Героя. Вічна пам’ять захиснику України!