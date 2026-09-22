«Украдене щастя» Франка: у Тернопільському драмтеатрі 27 вересня відбудеться прем’єра

У Тернопільському театрі ім. Т. Шевченка 27 вересня відбудеться прем’єра драми «Украдене щастя» за твором Івана Франка. Режисер-постановник вистави — лауреат Національної премії України імені Т. Шевченка, народний артист України Федір Стригун. Постановку приурочили до 170-ї річниці від дня народження письменника.

«Украдене щастя» — історія про любовний трикутник, зламані долі, провину, покуту та прагнення повернути втрачене. У виставі порушують питання про право людини на щастя, ціну мовчання та вплив обставин на людські долі.

Головний режисер театру Олег Мосійчук розповів «Погляду», що підготовка до вистави тривала близько двох місяців, однак робота відбувалася з перервами. Основну репетиційну роботу розпочали ще до відпустки, а після неї Федір Стригун приїжджав до театру на окремі періоди. Під час його відсутності актори повторювали матеріал і готувалися до наступних репетицій із режисером.

За словами Олега Мосійчука, «Украдене щастя» — глибокий та емоційний твір.

«Я вчора сидів на прогонах. І думаю, що, знаєте, це український Шекспір — Іван Якович Франко. Це настільки емоційні, потужні, глибинні речі. Філософські речі, навіть здавалося б у цьому трикутнику», — сказав головний режисер.

Він зазначив, що у виставі задіяні два склади акторів.

«Я думаю, що ті глядачі, які прийдуть, не розчаруються», — розповів Олег Мосійчук.

Одну з головних ролей — Михайла — у виставі виконує заслужений артист України Євген Лацік. Актор зізнається, що давно хотів зіграти саме цього персонажа.

«Є таке стандартне запитання до всіх акторів у світі, напевно: “Про яку роль ви мрієте зіграти?” Так от, зізнаюся чесно, оце саме та роль, яку я дуже хотів зіграти», — розповів Євген Лацік.

За його словами, Михайло — чоловік, який вважає, що його життя вже втрачене, але випадково зустрічає своє кохання.

«Чоловік, який гадав, що для нього вже все життя втрачене, яке вже має закінчитися, і раптом, у силу випадку, він заходить у дім, де зустрічає своє єдине кохання всього свого життя.

І розуміє, що його кохання живе у стосунках з іншим чоловіком. І от цей такий трикутник, який описаний у дуже-дуже багатьох творах світової класики, саме тут є. І ці відносини дуже особливі й цікаві», — зазначив актор.

Над постановкою працювала творча команда театру. Сценографію та костюми створив заслужений художник України Григорій Лоїк. Балетмейстер — заслужена працівниця культури України Зіновія Бирда, хормейстер — заслужений артист України Микола Блаженко. Асистенти режисера — народний артист України Борис Репка та Назар Стригун.

У виставі задіяні два склади акторів. Миколу грають заслужений артист України Микола Бажанов та Ігор Наконечний, Анну — Наталія Черненко та Юлія Хміль, Михайла — заслужений артист України Євген Лацік та Василь Боднар.

У ролі Бабича — заслужений артист України Віталій Луговий та Юрій Черненко, Кулинича — заслужений артист України Микола Петрушенко та Богдан Шаповал, Війта — народний артист України Ігор Сачко та заслужений артист України Микола Блаженко. Настю виконують заслужені артистки України Оксана Малінович та Оксана Сачко, Шльому — заслужений артист України Сергій Андрушко.

Виставу ведуть заслужені артисти України Віталій Луговий та Юрій Черненко.

Прем’єра «Украденого щастя» відбудеться 27 вересня 2026 року.