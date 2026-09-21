Зірковий кулінар і журналіст Костянтин Грубич стане спеціальним гостем фестивалю гарбуза і хліба на Тернопільщині 

4 жовтня 2026 року на благодійному фестивалі гарбуза і хліба в етнопарку сімейних вражень «Агроленд» (с. Великий Ходачків поблизу Тернополя) особливим гостем стане відомий український телеведучий, журналіст і популяризатор гастрономічної культури Костянтин Грубич.

Подія пройде в межах масштабної ініціативи – Днів трипільської культури, які вперше стартують в Україні цього року. Зірковий гість долучиться до гастрономічної частини свята, щоб поєднати давні українські традиції готування з яскравим сучасним досвідом. Запрошуючи тернополян на фестиваль, Костянтин Грубич каже,, що сьогодні особливо важливо знаходити можливості для позитивних емоцій та відновлення:

«Дорогі тернополяни! Хоча й осінь, але хочеться душі хоч маленького, але свята. Знаю, що ми не в ресурсі ні матеріально, ні фізично, ні морально. Але треба цей ресурс собі збільшувати.

Четвертого жовтня ви маєте шанс покращити свій настрій в етнопарку сімейних вражень “Агроленд”. Там відбудеться подія непересічна. Називається “Фестиваль гарбуза і хліба”. Це як альфа і омега. Знаєте, гарбузом начебто відмовляють, а хлібом зустрічають.

То у нас (я кажу “у нас”, бо я теж буду на цьому фестивалі) я варитиму гарбузову кашу, поспілкуюся з вами, даруватиму гарний настрій і братиму трішечки й від вас також.

Бо у нас в “Агроленді” гарбуз лише на гостину, лише на щастя і радість, а хліб, як відомо, всьому голова. До зустрічі!»

На святі Костянтин Грубич готуватиме разом із шеф-кухарем ресторану «Велика миска» справжню гарбузову кашу, якою зможуть пригоститися всі гості. Окрім цього, відомий телеведучий і дослідник української кухні поспілкується з журналістами, відповість на їхні запитання та розповість гостям про те, чому традиційні страви мають таке важливе значення для нашої культурної спадщини.

Загальна інформація про подію:

Дата: 4 жовтня 2026 року.

Локація: етнопарк сімейних вражень «Агроленд», с. Великий Ходачків, Тернопільська область.

Транспорт: упродовж дня для зручності гостей курсуватиме безкоштовний автобус із Тернополя до «Агроленду» та назад.

Вартість квитків: 500 грн для дорослого, 450 грн для дитини.

Безкоштовний вхід: для ветеранів та УБД, людей з інвалідністю 1 групи, дітей віком 3-х років.

Фестиваль має благодійний формат, спрямований на підтримку українських захисників із бригади Національної гвардії України «Азов».

Запрошуємо представників медіа долучитися до події, поспілкуватися з Костянтином Грубичем наживо та висвітлити атмосферне свято гарбуза і хліба.