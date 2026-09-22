Майже 42 млн грн: бізнес Тернопільщини сплатив екологічного податку

Підприємства Тернопільщини, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скиди у водні об’єкти та розміщують відходи, за січень-серпень цього року перерахували до Зведеного бюджету України 41 млн 709 тис. грн екологічного податку.

Це на 6,1 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Очікувані показники надходжень перевищено на 21%. Додатково до бюджету надійшло 7,7 млн грн.

Екологічний податок є загальнодержавним обов’язковим платежем. Його сплата є формою відповідальності бізнесу за користування природними ресурсами.

Завдяки стабільному надходженню екологічного податку держава має змогу інвестувати в чисте повітря, безпечну воду та здорове середовище для майбутніх поколінь.