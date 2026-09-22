На Тернопільщині кожну вісімнадцяту митну декларацію оформлено без участі посадової особи митниці

Митне оформлення є важливою складовою зовнішньої торгівлі та забезпечує законне переміщення товарів через митний кордон України. Воно охоплює комплекс митних формальностей – від подання та опрацювання декларації до випуску товарів у заявлений митний режим.

Упродовж восьми місяців 2026 року працівники Тернопільської митниці оформили 40 041 митну декларацію. Із них 2 224, або близько 5,6% від загальної кількості, – в автоматичному режимі без участі посадової особи митниці. Це приблизно кожна 18-та декларація.

Із загальної кількості автоматично оформлених декларацій 2 109 припадає на експорт та 115 – на імпорт.

В автоматичному режимі оформлюються товари підприємств, які мають відповідні авторизації на застосування митних спрощень, а також підприємств зі статусом авторизованого економічного оператора (АЕО). Використання цих інструментів дозволяє скоротити час проходження митних процедур, зменшити необхідність безпосередньої взаємодії з посадовими особами митниці та зробити процес оформлення більш прогнозованим.

Механізм автоматичного оформлення ґрунтується на результатах контролю із застосуванням системи управління ризиками. Якщо за його результатами не визначено необхідності участі посадової особи митниці у виконанні митних формальностей, їх може виконувати автоматизована система митного оформлення в автоматичному режимі. Якщо ж така необхідність визначена, митні формальності виконуються із залученням посадової особи митниці.

Автоматизація процедур дає змогу підприємствам швидше здійснювати митне оформлення товарів, ефективніше планувати логістичні процеси та оптимізувати часові витрати, пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю.

Автоматичне оформлення – одна з практичних переваг системи митних авторизацій. Підприємства можуть обирати спрощення відповідно до особливостей своєї зовнішньоекономічної діяльності та отримувати авторизації на їх застосування.

Якщо ваше підприємство ще лише розглядає можливість отримання відповідних авторизацій, саме час оцінити переваги, які вони відкривають.

З питань отримання роз’яснень та консультацій щодо авторизацій і митних спрощень суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності можуть звертатися до відділу взаємодії з підприємствами управління забезпечення митного контролю та оформлення Тернопільської митниці.

Відповідальні особи: заступник начальника управління-начальник відділу взаємодії з підприємствами щодо питань авторизації управління забезпечення митного контролю та оформлення Тарас Зань (тел. 096 800 09 88) та заступник начальника відділу взаємодії з підприємствами щодо питань авторизації управління забезпечення митного контролю та оформлення Олег Гридковець (тел. 097 798 78 68).