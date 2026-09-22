У 1969 році до Тернополя приїхали «фахівці» з ленінградського Ермітажу. Вони цікавилися українськими мистецькими цінностями та намагалися вивезти з області те, що вважали вартим своїх музейних фондів. Серед об’єктів, на які зазіхнули, був унікальний флорентійський надгробок на могилі Амвросія Крушельницького у селі Біла — батька видатної української оперної співачки Соломії Крушельницької.

Радянська влада навіть погодилася на його заміну: у Тернополі виготовили важку бетонну копію, яка мала зайняти місце оригіналу на сільському цвинтарі. Але забрати пам’ятник не дозволили самі мешканці Білої. Люди повстали й відстояли надгробок, який Соломія Крушельницька привезла з Італії після смерті батька.

Цю історію розповів Михайло Маслій — журналіст, письменник і дослідник української культури. Він записав спогади багаторічної берегині музею Соломії Крушельницької у Білій Надії Зюбровської, яка була безпосередньою свідкою цієї історії:

У 1969-му радянські «фахівці» виготовили бетонну підробку, щоб підмінити нею унікальний флорентійський надгробок на цвинтарі під Тернополем — але селяни повстали й відстояли оригінал, або історія однієї спроби пограбувати могилу великої української родини.



57 років тому до Тернополя прибуває бригада «фахівців» з ленінградського ермітажу — музею, який нині вважається одним із найбільших у світі сховищ культурних цінностей, зібраних, зокрема, і з окупованих земель. Скільки саме народного надбання України осіло тоді в його фондах — питання, на яке, певно, вже ніхто не дасть точної відповіді.

Перш за все приїжджі взялися за обласний художній музей: оглянули полотна, відібрали кілька безцінних робіт українських митців європейської школи. «Хотіли забрати чотири твори Олекси Шатківського — маляра з дипломом Варшавської школи, — згадував ті часи один із найкращих українських художників Євген Удін. — Дві таки вкрали, дві — із краєвидами рідного авторові Почаєва — вдалося відстояти. Не допомогли ні обком, ні вмовляння. Скільки насправді тоді вивезли реліквій — тепер уже й спитати нема в кого… Я добре знав Олексу Яковича, навчався в нього у Львівському поліграфічному інституті, він навіть подарував мені свою роботу. Найзапекліше протестувала Тамара Удіна, науковий працівник краєзнавчого музею, — попри всі погрози на її адресу».

Але найбільше зазіхали приїжджі не на полотна. У селі Біла під Тернополем є місце, святе для памʼяті Соломії Крушельницької, — могила її батька. На ній стоїть скульптура: жінка зі смутком схиляє голову, в руці — театральна маска. Місцеві люди називають цю статую образом самої Соломії. Це не так, але цілком точно передає суть — це образ вдячної доньки, що прийшла до батьківської могили. Сам монумент Соломія привезла 1903 року з Італії, після смерті батька. На ньому — латинська епітафія: «Найлучшому мужеви, найлучшому Батькови, честь єго розумови, єго серцю». Витвір унікальний, за мистецькою вартістю — один із трьох найцінніших надгробків в Україні.

«Саме цей пам’ятник найбільше й зацікавив приїжджих. Тиск чинили через партійні структури, шалений», — розповідала мені за життя Надія Зюбровська (11 березня 1959 — 21 вересня 2024), багаторічна берегиня музею Соломії Крушельницької в Білій, людина, віддана своїй справі без залишку. «У Тернопільському художньому комбінаті навіть виготовили копію — важку, масивну, бетонну. Владу приїжджим вдалося «переконати», а от люди в моєму селі — повстали. Жодні вмовляння не діяли. Казали: забирайте собі ту бетонну підробку, а на цвинтарі стоятиме той пам’ятник, що його виготовили у Флоренції і привезла сама Соломія на могилу батька, священника греко-католицької церкви. Тоді ледь вдалося втихомирити справжній бунт».

Та сама копія-підробка й досі зберігається у фондах Тернопільського краєзнавчого музею, і навколо неї роками точаться дивні, майже містичні розмови: працівники неохоче про неї згадують, неохоче підходять, наче вона тягне за собою чужі біди. Може, час нарешті дістати її з підвалу — не для експозиції краси, а як свідчення: розповісти людям правду про ту добу і ті спроби привласнення чужого.

Мені пощастило знати музейників, як кажуть, від Бога — Венедикта Лавренюка, Віру Стецько, Остапа Черемшинського, директора меморіального музею Володимира Гнатюка у Велесневі, Петра Гонтарука, директора меморіального музею Олександра Неприцького-Грановського у Великих Бережцях. Усі вони вже відійшли у вічність. До них приєдналася і Надія Зюбровська — її поховали на тому ж цвинтарі в Білій, де спочиває Амвросій Крушельницький. Світла їм усім і вічна пам’ять.



А русскій мір як був з найбільшим гріхом у світі, так і залишився. Серед грішників москальня на першому місці в світі з її «армією», «історією», «церквою» і псячим «язиком».

Шляк вас усіх трафить!!! Нехай би якнайскоріше!!!