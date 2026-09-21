Старт продажу 10-ї черги ЖК «Варшавський deluxe» від Креатор-Буд розпочато

ЖК «Варшавський deluxe» — один із найпопулярніших комплексів комфорт-класу у Тернополі від компанії «Креатор-Буд».

Три будинки «Варшавського deluxe» уже введені в експлуатацію, ще два перебувають на завершальному етапі будівництва. Наступна, 10-та черга ЖК «Варшавський deluxe», уже стартувала в продажу.

Це продуманий простір для комфортного міського життя, де сучасна архітектура поєднується із затишком малоповерхової забудови. Комплекс розташований поруч із парком Національного відродження — за адресою: 15 квітня — Підволочиське шосе.

Що передбачено у «Варшавському deluxe»

Лише 6 поверхів — більше приватності, спокою та домашньої атмосфери.

— більше приватності, спокою та домашньої атмосфери. Панорамні вікна , сучасні фасади та дизайнерське оздоблення вхідних груп.

, сучасні фасади та дизайнерське оздоблення вхідних груп. Зручне розташування — до центру міста приблизно 10 хвилин автомобілем.

Особливу увагу у проєкті приділено комфорту та безпеці мешканців.

На території комплексу передбачено дитячий садок та підземне укриття з високим рівнем радіаційного захисту, розраховане на 600 осіб. Для вихованців дитячого садка запроєктоване окреме підземне укриття.

На першому поверсі будинку передбачені комерційні приміщення, тож необхідні сервіси будуть поруч із домом.

Для автомобілів передбачені крита автостоянка та паркомісця на території комплексу.

«Варшавський deluxe» — це новий рівень життя у просторі спокою, комфорту та безпеки.

Дізнатися більше про квартири та умови придбання можна в офісах продажу:

Підволочиське шосе, 5

📞 097 352 7007

вул. Листопадова, 1

📞 050 652 7007