Погоня, червоне світло і 2,4 проміле: затримали молодика, який влаштував нічну ДТП у Тернополі

У Тернополі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися восьмеро людей, серед них — 4-річний хлопчик. Аварія сталася 21 вересня близько 04:00 на перехресті проспекту Степана Бандери та вулиць Євгена Коновальця і Слівенської.

За матеріалами слідства, 21-річний водій Porsche Cayenne, рухаючись проспектом Степана Бандери в напрямку вулиці Руської, не виконав вимогу патрульних про зупинку та намагався втекти. Проїжджаючи перехрестя на заборонений сигнал світлофора, він допустив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz Sprinter.

Медичне освідування показало, що водій Porsche перебував у стані алкогольного сп’яніння — в його крові виявили 2,4 проміле алкоголю.

Водія затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Внаслідок аварії травми отримали обидва водії та пасажири транспортних засобів.

21-річний водій Porsche Cayenne та 31-річний водій Mercedes-Benz Sprinter отримали легкі травми та від госпіталізації відмовилися.

Найбільше постраждав 4-річний пасажир Mercedes-Benz Sprinter. Хлопчика у важкому стані госпіталізували до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні.

Як з’ясувалося, 21-річний водій Porsche не мав права керувати транспортними засобами та неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. Лише упродовж вересня 2026 року поліцейські склали щодо нього п’ять адміністративних протоколів, зокрема за керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

22 вересня слідчі поліції повідомили водію про підозру за частиною 2 статті 286-1 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко наголосив на небезпеці керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

«Переконаний: за керування автомобілем у стані сп’яніння, особливо коли воно призводить до таких тяжких наслідків, має бути невідворотна відповідальність. Кожен, хто сідає за кермо напідпитку, свідомо створює загрозу для інших учасників дорожнього руху. І випадок у Тернополі вкотре показав, якою високою може бути ціна такого рішення», — зазначив Сергій Зюбаненко.

Він також закликав водіїв не сідати за кермо після вживання алкоголю та берегти життя своє і людей поруч.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, медики та інші екстрені служби.

Досудове розслідування триває.