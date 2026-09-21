На Тернопільщині затримали домушника, який проникав у будинки через вікна

Тернопільські правоохоронці затримали уродженця Полтавської області за підозрою у вчиненні крадіжок із будинків.

Фігурант вдень проникав до приватних помешкань і виносив звідти гроші та цінні речі. Поліцейські встановили причетність уродженця Полтавщини до вчинення двох майнових злочинів на території Збаразької громади. Йому оголошено підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

До співробітників відділення поліції № 4 м. Збараж надійшло повідомлення від жительки одного із сіл громади про те, що невідома особа проникла до її будинку та викрала звідти золоті вироби.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що зловмисник проник до будинку, відваживши металопластикове вікно. Крадіжку було скоєно в обідню пору, коли потерпіла пішла з дому у справах.

Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів для розкриття злочину. Опитали місцевих жителів, встановили свідків та очевидців, опрацювали записи камер відеоспостереження.

У результаті вжитих заходів співробітники Збаразького відділення поліції спільно з оперативниками обласного управління карного розшуку встановили особу, причетну до крадіжки. Ним виявився 43-річний уродженець Полтавської області. Чоловік неодноразово був судимий та відбував покарання за майнові злочини. Правоохоронці затримали його відповідно до ст. 615 КПК України.

У ході слідства правоохоронці також встановили причетність фігуранта до ще однієї крадіжки з будинку в одному із сіл Збаразької громади. Злочин також було скоєно вдень, коли господарі були на роботі. Зловмисник, відваживши вікно, проник до помешкання і виніс звідти 3 тисячі доларів, 5 тисяч гривень та золоті вироби.

Частину крадених речей поліцейські вилучили у фігуранта.

Слідчі поліції оголосили йому підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.