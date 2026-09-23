На Тернопільщині дозволили полювання на вовків, лисиць, шакалів та бродячих собак

На території Товстенської територіальної громади проводитимуть санітарний відстріл вовків, лисиць, шакалів та бродячих собак.

Про це повідомила Заліщицька районна організація Українського товариства мисливців та рибалок. За інформацією організації, відстріл проводитимуть відповідно до дозволу Південно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства.

Термін проведення — з 3 вересня до 31 грудня 2026 року включно.