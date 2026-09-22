У Чорткові просять прибрати водостічні труби, що виходять на дороги й тротуари

Працівники муніципальної інспекції Чортківської міської ради нагадують жителям громади: відводити дощові та талі води з приватних будинків і споруд на територію загального користування — дороги, тротуари тощо — заборонено.

Відповідна вимога передбачена «Правилами благоустрою Чортківської міської територіальної громади».

У муніципальній інспекції зазначають, що спершу інспектори попереджають власників домогосподарств про порушення правил. Через певний час проводять повторне обстеження. Якщо порушення не усунули, на власників будинків складатимуть протоколи про адміністративне правопорушення.

За порушення «Правил благоустрою» відповідно до статті 152 КУпАП передбачені штрафи: для громадян — від 340 до 1360 грн, для посадових осіб та суб’єктів підприємницької діяльності — від 850 до 1700 грн.

Тож власникам будинків, чиї водостічні труби спрямовують воду на дороги або тротуари, у муніципальній інспекції рекомендують усунути порушення.