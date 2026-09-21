Понад пів століття присвятив музиці: помер уродженець Тернопільщини Михайло Савка

Помер хоровий диригент, педагог і музикант Михайло Савка, 1951 року народження, уродженець Копичинців. Про смерть земляка повідомили у Копичинецькій міській раді.

Понад 50 років Михайло Савка навчав музиці. В Івано-Франківську він створив понад 20 дорослих і дитячих хорів.

Також Михайло Савка працював учителем музики та співів у Копичинецькій першій школі. Там він створив хор, який одразу виборов перше місце на районному огляді. Крім того, музикант заснував сільські мішані хори у селах Яблунів і Новий Нижбірок.

У 1970-х роках родина Савків переїхала до Івано-Франківська. Михайло Савка розповідав, що любов до музики йому прищепили батьки. Вони співали у церкві, а син змалку був поруч із ними.

Михайло Савка також згадував, як свого часу прийшов на прослуховування до відомої оперної співачки Ольги Благовідової. Її вразило виконання ним «Серенади» Франца Шуберта українською мовою. За словами Михайла Савки, прима назвала українську мову «дуже смачною» та попросила залишити їй переклад.

Михайло Савка часто перекладав тексти й підписував їх псевдонімом «Андрій Нічлавський». Таку назву, за повідомленням міської ради, має водойма у його рідних Копичинцях.

У Копичинецькій міській раді висловили співчуття рідним і близьким Михайла Савки та зазначили, що пишаються своїм земляком.