У Тернополі 17-річний юнак забрав із загубленого гаманця 6000 гривень

До Тернопільського районного управління поліції звернувся 22-річний житель обласного центру, який повідомив про зникнення 6000 гривень із гаманця.

Як встановили правоохоронці, чоловік перебував в одному з торгово-розважальних центрів Тернополя. У вбиральні він випадково впустив гаманець, однак цього не помітив.

Згодом гаманець знайшов інший відвідувач. Переконавшись, що поруч нікого немає, він забрав його собі. За даними поліції, юнак виніс знахідку за межі торгового центру та дістав із гаманця всю готівку — 6000 гривень.

Після цього він передав гаманець із банківськими картками та документами, але вже без грошей, працівнику охорони ТРЦ.

Згодом охоронець помітив чоловіка, який шукав загублені речі, та повернув йому гаманець. Власник, перевіривши його вміст, виявив відсутність готівки та звернувся до поліції.

Працівники кримінальної поліції Тернопільського районного управління поліції в ході оперативно-розшукових заходів встановили особу, причетну до правопорушення. Ним виявився 17-річний житель Тернополя, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Триває досудове розслідування.