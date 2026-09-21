13 тис доларів США за переправлення військовозобов’язаного до Молдови – судитимуть жителя Тернопільщини

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Чортківського району. За даними слідства, чоловік був причетним до організації незаконного перетину кордону поза офіційними пунктами пропуску до Республіки Молдова.

У квітні 2025 року обвинувачений за попередньою змовою з іншими особами обіцяв жителю Тернополя виїзд за межі України. Спочатку чоловіка мали тимчасово заселити в готель у м. Києві. Згодом перевезти до Одеської області для подальшого незаконного виїзду до Молдови.

Вартість послуги становила 13 тис доларів США. «Клієнт» мав заплатити 5 тис доларів США завдатку, а решту суми – після успішного перетину кордону.

Чоловік заплатив аванс та розпочав мандрівку, однак правоохоронці завадили її реалізації.

Фігуранта обвинувачують в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні їх вчиненню наданням засобів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Справа щодо двох інших спільників перебуває на розгляді в суді.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в області, за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Тернопільській області.