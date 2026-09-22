На Тернопільщині 14-річний хлопець впав із самоката: дитина у важкому стані

Друга за тиждень ДТП із дитиною на електросамокаті сталася на Тернопільщині. 21 вересня близько 18:00 у Заліщиках 14-річний хлопець, який їхав на самокаті вулицею Ф. Котузяка, не впорався з керуванням та впав.

Внаслідок аварії дитина отримала тілесні ушкодження. Хлопця госпіталізували до лікувального закладу. Наразі лікарі оцінюють його стан як важкий.

Нагадаємо, 15 вересня у Тернополі сталася трагедія з 13-річним хлопцем, який керував електросамокатом Kukirin G2. За попередніми даними, дитина їхала тротуаром у напрямку вулиці Збаразької, не впоралася з керуванням та впала на тротуар.

Внаслідок падіння хлопець отримав тілесні ушкодження. Медики надавали йому допомогу, однак дорогою до лікарні він помер.