10:29 | 22.09.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині 14-річний хлопець впав із самоката: дитина у важкому стані

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Друга за тиждень ДТП із дитиною на електросамокаті сталася на Тернопільщині. 21 вересня близько 18:00 у Заліщиках 14-річний хлопець, який їхав на самокаті вулицею Ф. Котузяка, не впорався з керуванням та впав.

Внаслідок аварії дитина отримала тілесні ушкодження. Хлопця госпіталізували до лікувального закладу. Наразі лікарі оцінюють його стан як важкий.

Нагадаємо, 15 вересня у Тернополі сталася трагедія з 13-річним хлопцем, який керував електросамокатом Kukirin G2. За попередніми даними, дитина їхала тротуаром у напрямку вулиці Збаразької, не впоралася з керуванням та впала на тротуар.

Внаслідок падіння хлопець отримав тілесні ушкодження. Медики надавали йому допомогу, однак дорогою до лікарні він помер.

У Тернополі трагічно загинув 13-річний Артем Шмадило
Страшна трагедія у Тернополі: внаслідок падіння з електросамоката загинув 13-річний хлопець

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *